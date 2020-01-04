Mercedes-Benz покажет новый концепт на выставке CES-2020



К сожалению тизер неинформативный и понять, какую новинку готовит компания сложно.

Вместе с тизером марка сообщил, что показ новинки состоится на выставке CES-2020, которая пройдет в Лас-Вегасе. Сам тизер подписали: «Пробуждение началось».

Никаких подробностей о прототипе нет, но известно, что на выставку компания еще привезет электрокроссовер EQC 400 и прототип седана Vision EQS, серийная версия которого будет позиционироваться, как флагманская.