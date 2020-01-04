В компании Honda не верят в популярность электромобилей

В компании Honda уверены, что электрокары в ближайшем будущем не будут пользоваться высоким спросом. В планах производителя основной упор делать на гибридные версии машины.

Японская компания рассчитывает, что в ближайшие десять лет на глобальном рынке спросом будут пользоваться именно гибридные версии легковых автомобилей, тогда как остальные продажи будут приходиться между электрокарами и авто с классическими ДВС.

Как пишет News Europe со ссылкой на гендиректора компании Такахиро Хатиго, основной целью автопроизводителей сейчас снижение расхода топлива, и соблюдения экологических норм в разных регионах мира, а гибридные версии к этим параметрам подходят лучше всего.

Еще Хатиго отметил, что разработку электрокаров нужно продолжать, но до 2030 года они массовыми не станут.