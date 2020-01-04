Топ-5 самых доступных иномарок в России на начало 2020 года

В России составили рейтинг недорогих автомобилей иностранных брендов, доступных для покупки в этом году.

Эксперты назвали топ-5 недорогих иномарок в России на начало 2020 года, который традиционно возглавляют модели Datsun on-DO и mi-DO.

Седан и хэтчбек оценены от 490 000 и 555 000 рублей минимум. Две модели марки Renault оказались следующими в ТОПе и это седану Logan и хэтчбеку Sandero.

Эти автомобили с начала года прибавили в цене 19 тысяч рублей и доступны по цене от 596 000 рублей. Хэтчбек Ravon R2 оказался на пятой строчке с ценником от 646 000 рублей.