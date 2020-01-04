Составлен топ-5 самых дешевых кроссоверов на рынке РФ

С начала года в России изменились ставки утилизационного сбора, что стало причиной изменения в большую сторону стоимости новых автомобилей.

Впрочем, пока в продаже остаются автомобили 2019 года выпуска, которые продаются по прежней цене, а вот модели 2020 года уже подорожают.

Просмотрев прайс-листы на автомобили в России эксперты Daily-Motor.Ru составили топ-5 самых дешевых кроссоверов на рынке РФ по состоянию на начало 2020 года.

В списке представлены кроссоверы и внедорожники официально представленные в России, а возглавляет рейтинг трехдверная Lada 4×4.

Ее стоимость составляет 538 900 рублей и она выросла на 15 тысяч рублей. Недавно «АвтоВАЗ» переписал цены на весь модельный ряд, о чем более подробно портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

На втором месте находится внедорожник Chevrolet Niva, который еще некоторое время будет представлен под брендом Chevrolet, а позднее получит шильдик «Лада» и как ожидается он будет обновлен.

Сейчас его стоимость составляет 667 000 рублей. Китайский кроссовер Chery Tiggo 2 стал третьим в списке с ценником от 673 000 рублей.

Четвертое место в топ-5 самых дешевых кроссоверов на рынке РФ досталось кроссоверу Lifan X50. В январе его минимальная стоимость составляет 689 900 рублей. Ну и замыкает рейтинг кроссовер Renault Duster, оцененный от 719 000 рублей.