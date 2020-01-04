В Liberty Walk показали очень дорогой обвес для споркара Nissan GT-R

Nissan GT-R с 2007 года получил несколько изменений, при этом существенно сам спорткар не изменился.

В японской компании особо и не стремятся улучшать машину, так как считают, что она еще актуальная и у нее нет серьезных конкурентов.

Это касается не только технической части, но также и внешности. Поэтому для изменений в Nissan GT-R автовладельцам приходится обращаться к тюнерам.

Теперь у владельцев GT-R R35 появилась возможность заказать совершенно новый обвес, созданный специалистами компании Liberty Walk.

Их бодикит позволит из Nissan GT-R R35 сделать трековый вариант японского купе.

В Liberty Walk предлагают расширители колесных арок, огромное антикрыло, новый облегченный капот с воздухозаборниками и массивные бамперы.

За весь обвес просят 73 570 долларов, что в пересчете около 4,6 млн рублей. Для сравнения в России Nissan GT-R стоит 7,6 млн рублей.

Сам обвес для спорткара создан из так называемого «сухого карбона», а он более сложный в производстве, чем обычный углепластик. Скорее всего это и повлияло на высокую стоимость полного комплекта обвеса.