В России прекратились продажи китайского пикапа Foton Tunland

Этот пикап пользовался небольшим спрос в связи с чем его поставки и продажи были прекращены.

На рынок этот пикап вышел в 2016 году, а в прошлом году их было реализовано только 13 экземпляров.

Как пишет Wroom.ru, поставки Foton Tunland были прекращены давно и в конце прошлого года дилеры распродали все запасы.

Последние автомобили продавали по цене от 1 549 000 рублей. Сообщается, что спрос на пикап оказался очень низким, так как за период с момента выхода на рынок и до конца 2018 года Tunland был реализован в количестве всего 268 экземпляров.

Есть данные, что возможно продажи этой модели могут возобновить, однако на рынок выведут модернизированный вариант.

На российском рынке Tunland был представлен с 2.8-литровым дизельным двигателем мощностью 163 лошадиных силы, работающим в паре с «механикой».

Модель имеет рамную конструкцию, жестко подключаемый полный привод, а также рессорную заднюю подвеску.

