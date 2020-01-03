Geely назвал дату старта продаж кроссовера Geely Icon

Новый кроссовер был презентован в ноябре прошлого года, а уже в декабре первые экземпляры модели начали поставлять дилерам.



При этом только сейчас китайская компания официально объявила о старте продаж кроссовера Geely Icon.

Согласно официальной информации, автомобиль начнут продавать в дилерских центрах 14 февраля, а прибывшие к дилерам экземпляры являются демонстрационными.

На российском рынке этот кроссовер также ожидается, но он появится не ранее 2021 года.

По информации китайских СМИ, предварительная цена новинки составит 99 900 юаней или около 890 000 рублей.