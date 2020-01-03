Недорогой Kia Sportage стал бестселлером марки в 2019 году

Компания Kia рассказала о самой востребованной модели бренда по итогам 2019 года.



Оказалось, что в 2019 году бестселлером марки стал недорогой кроссовер Kia Sportage, представленный только на территории Китая.

Эта модель является удешевленным вариантом кроссовера Kia Sportage третьей генерации. Объёмы продаж модели в КНР составили порядка 93 тысяч экземпляров.

Его стоимость на китайском рынке составляет 108 900 юаней или 969 тыс. рублей.

Линейка двигателей Sportage представлена 2,0 и 1,4-литровыми моторами с отдачей 161 и 140 л.с.

В паре с моторами работает шестискоростная механика или автомат, а также семискоростной робот с двумя сцеплениями.