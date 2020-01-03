В Сети напомнили о лимузине от «АвтоВАЗа» под названием «Консул». Эта машина выпускалась исключительно под заказ.
В Сети показали лимузин «Консул» от АвтоВАЗа
03.01.2020 20:18
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Продемонстрированный лимузин по факту является удлиненной до пяти метров «десяткой». За основу лимузина взяли ВАЗ-2110, которому растянули колесную базу и сделали вставку.
Это увеличило пространство для задних пассажиров и позволило установить дополнительное оборудование, среди которого был холодильник, минибар и телевизор.
Первая партия «Консулов» была выпущена в 1996 году. В движение лимузин проводился 1,5-литровым 93-сильным мотором с пятиступенчатой механической коробкой передач.
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