В Сети показали лимузин «Консул» от АвтоВАЗа

В Сети напомнили о лимузине от «АвтоВАЗа» под названием «Консул». Эта машина выпускалась исключительно под заказ.

Продемонстрированный лимузин по факту является удлиненной до пяти метров «десяткой». За основу лимузина взяли ВАЗ-2110, которому растянули колесную базу и сделали вставку.

Это увеличило пространство для задних пассажиров и позволило установить дополнительное оборудование, среди которого был холодильник, минибар и телевизор.

Первая партия «Консулов» была выпущена в 1996 году. В движение лимузин проводился 1,5-литровым 93-сильным мотором с пятиступенчатой механической коробкой передач.