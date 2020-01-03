В Севастополе перевернулась грузовой автомобиль

В грузовик врезался микроавтобус из-за чего первый опрокинулся на бок.

На месте аварии, которая произошла 3 января на площади Восставших в Севастополе работали спасатели и бригада медиков.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не предоставил преимущество в движении микроавтобусу, что и стало причиной ДТП, сообщает sevastopol.su.

Очевидцы до приезда спецслужб помогали водителю и пассажиру грузовика выбраться. Серьёзных травм в этой аварии никто не получил.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются сотрудниками ГИБДД.