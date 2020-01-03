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Kia Rio и Lada Kalina попали в ДТП на трассе М-2 в Туле

ДТП
03.01.2020 19:32
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Обе легковушки получили серьезные механические повреждения.

Автомобили Kia Rio и Lada Kalina двигались попутно на трассе М-2 «Крым» 3 января. В районе деревни Некрасово легковушки столкнулись.

В результате дорожно-транспортного происшествия серьезных травм никто не получил. Машины при этом получили серьезные повреждения.

По факту случившегося проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства.

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