Aston Martin разработал свою систему зеркал заднего вида

Aston Martin при содействии компании Gentex Corporation разработала гибридное салонное зеркало, которое может отображать информацию сразу с трех камер.

Ожидается, что в будущем такое зеркало будет устанавливаться на серийных машинах британской компании.

Свою разработку Aston Martin продемонстрирует на выставке электроники CES 2020, причем будет показано не просто зеркало, а установленное в прототип DBS Superleggera.

Продемонстрированное гибридное зеркало оснащено ЖК дисплеем, на который выводится информация от трех камер — заднего и двух боковых расположенных в корпусах боковых зеркал.

Заявлено, что водитель по своему усмотрению сможет компоновать изображение на картинке.