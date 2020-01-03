Aston Martin при содействии компании Gentex Corporation разработала гибридное салонное зеркало, которое может отображать информацию сразу с трех камер.
Aston Martin разработал свою систему зеркал заднего вида
03.01.2020 19:46
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Ожидается, что в будущем такое зеркало будет устанавливаться на серийных машинах британской компании.
Свою разработку Aston Martin продемонстрирует на выставке электроники CES 2020, причем будет показано не просто зеркало, а установленное в прототип DBS Superleggera.
Продемонстрированное гибридное зеркало оснащено ЖК дисплеем, на который выводится информация от трех камер — заднего и двух боковых расположенных в корпусах боковых зеркал.
Заявлено, что водитель по своему усмотрению сможет компоновать изображение на картинке.
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