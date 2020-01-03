Мотоциклист погиб в ДТП с «Ладой» на костромской трассе

37-летний мужчина рискнул выехать на трассу несмотря на неблагоприятные погодные условия.

По данным ГИБДД, авария с участием мотоциклиста была зафиксирована на трассе «Кострома-Сусанино» в Сусанинском районе Костромской области 2 января в четвертом часу дня.

На трассе водитель мотоцикла «Урал» с коляской оказался на полосе, предназначенной для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лада Веста.

37-летний мотоциклист в результате ДТП получил смертельные травмы и скончался, находясь уже в больнице. По факту смертельной аварии продолжаются проверки.