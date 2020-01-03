Toyota начинает прием заказов на новый кроссовер на базе RAV4

На следующей неделе начнется прием заказов на новый японский кроссовер от компании Toyota.

В Китае дилерские центры с 9 января начнут оформлять заказы на кроссовер Toyota Wildlander, который был представлен на автосалоне в Гуанчжоу.

«Живые» продажи кроссовера начнутся только в апреле. За новинку в Китае просят от 173 800 юаней. что в пересчете от 1 544 000 рублей.

Новая для китайского рынка модель будет предлагаться с турбированным 2,0-литровым мотором мощностью 171 л.с. или гибридной силовой установкой, созданной на базе 2,5-литрового атмосферного ДВС.

Трансмиссия у Wildlander доступна только вариатор, а привод для кроссовера будет предложен в нескольких вариантах.

Так, покупатель сможет заказать стандартную систему полного привода – DTC, более улучшенный вариант с подключением задней оси через электромеханические многодисковые муфты, или самый продвинутый вариант с электромотором на задней оси.

В целом Toyota Wildlander является перелицованной версией RAV4 пятого поколения, который уже доступен в России.