Перечислили способы ускорить прогрев машины зимой

В зимнее время прогрев мотора автомобиля занимает достаточно много времени, но есть шесть способов, как ускорить сам прогрев и не навредить при этом мотору.

Автоэксперт «За рулем» Алексей Ревин озвучил шесть способов, которые помогут автовладельцу быстро и безопасно прогреть машину зимой.

По словам специалиста, водителю при работе мотора на холостых следует нажать на педаль акселератора для увеличения оборотов, но сильно разгонять ДВС не стоит (до 2000-2500 оборотов). Это позволит увеличить прогрев агрегата.

Еще можно мотор с автоматической коробкой или вариатором нагрузить переключив коробку передач в режим D.

Но тут тоже нужно соблюдать осторожность, чтобы не перегрузить холодный двигатель. Как сказал эксперт, стоит немного прогреть ДВС и начать движение на минимальной нагрузке.

Если есть возможность, то можно установить автономные системы обогрева агрегата, но в них есть один недостаток — они питаются от аккумулятора и могут его разрядить в неподходящий момент.

Также существует системы автозапуска, которые не позволяют остывать двигателю после поездки и периодически его запускают, сохраняя его теплым.

Самым простым способом сокращения времени прогрева мотора Ревин назвал теплотрассу. Если оставить машину над ней, то это позволит сэкономить несколько минут при прогреве.

Для прогрева салона автомобиля следует правильно использовать сам отопитель, причем его следует начинать включать с первой скорости, и увеличивать обороты вентилятора по мере увеличения температуры в системе.