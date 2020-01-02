В конце года большинство компаний не стали менять цены на свои автомобили, а три марки все-таки переписали стоимость отдельных моделей или их комплектаций.

Согласно отчету экспертов сайта «Цена авто», 3 бренда изменили цены на свои модели во 2 половине декабря, а среди них Skoda, LADA и KIA.

«АвтоВАЗ» переписал ценник на топовый вариант LADA XRAY, который прибавил в цене 3 тыс. рублей.

Также сегодня сообщалось, что компания с начала года увеличила стоимость все автомобилей. Также во второй половине декабря изменился ценник на базовую комплектацию кроссовера Skoda Kodiaq, которая стала дороже на 2 тыс. рублей.

Только у KIA изменилась стоимость нескольких моделей, а именно KIA Picanto, Ceed, Ceed SW и К900, которые стали дороже на 5-100 тыс. рублей, а также KIA Stinger.

Последний в двух комплектациях стал дешевле на 120-180 тыс. рублей.