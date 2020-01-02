Вечером второго января на трассе столкнулись автомобиль марки «Тойота» и автобус Higer.
Водитель Toyota погиб в ДТП с автобусом в Томском районе
02.01.2020 17:08
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Столкновение было зафиксировано на трассе «Томск – Каргала – Колпашево» в Томском районе. ГИБДД между тем просит помощи очевидцев.
В шестом часу вечера по местному времени на 18-км автодороги произошло лобовое столкновение, предварительно спровоцированное водителем Toyota Vitz.
Водитель малолитражки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом.
После аварии автомобилист 1993 года, который управлял легковушкой, получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.
По факту аварии проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства.
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