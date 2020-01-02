Виновник ДТП двигался на большой скорости, когда совершил наезд на молодого пешехода.
В Магдагачах водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
02.01.2020 16:51
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Смертельный наезд на 19-летнего пешехода совершил неизвестный водитель. ДТП произошло 1 января в шестом часу вечера в поселке Магдагачи.
Как стало известно, автомобилист ехал на большой скорости и после того как сбил человека даже не притормозил.
Пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте, а водитель скрылся.
При этом момент наезда на пешехода засняли уличные камеры видеонаблюдения.
Как пишут местные СМИ, предполагаемого виновника ДТП уже задержали.
Проверки по факту случившегося продолжаются.
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