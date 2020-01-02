В Магдагачах водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Виновник ДТП двигался на большой скорости, когда совершил наезд на молодого пешехода.

Смертельный наезд на 19-летнего пешехода совершил неизвестный водитель. ДТП произошло 1 января в шестом часу вечера в поселке Магдагачи.

Как стало известно, автомобилист ехал на большой скорости и после того как сбил человека даже не притормозил.

Пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте, а водитель скрылся.

При этом момент наезда на пешехода засняли уличные камеры видеонаблюдения.

Как пишут местные СМИ, предполагаемого виновника ДТП уже задержали.

Проверки по факту случившегося продолжаются.