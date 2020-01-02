Информация о дорожной аварии появилась от очевидцев в социальных сетях.
На Краснинском шоссе в Смоленске столкнулись две иномарки
02.01.2020 16:45
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Очевидцы пишут, что столкновение двух автомобилей произошло на Краснинском шоссе в Смоленске недалеко от конечной остановки.
По предварительным данным, причиной аварии стала скользкая дорога, из-за которой водитель одного из авто не справился с управлением.
В результате легковушки получили серьезные механические повреждения, а другим автомобилям пришлось объезжать участников аварии по встречной полосе.
Информации о пострадавших в этом ДТП не поступало.
Источник: smolensk-i.ru.
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