На Краснинском шоссе в Смоленске столкнулись две иномарки

Информация о дорожной аварии появилась от очевидцев в социальных сетях.

Очевидцы пишут, что столкновение двух автомобилей произошло на Краснинском шоссе в Смоленске недалеко от конечной остановки.

По предварительным данным, причиной аварии стала скользкая дорога, из-за которой водитель одного из авто не справился с управлением.

В результате легковушки получили серьезные механические повреждения, а другим автомобилям пришлось объезжать участников аварии по встречной полосе.

Информации о пострадавших в этом ДТП не поступало.

Источник: smolensk-i.ru.