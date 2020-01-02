В компании Bentley не торопятся с выпуском полностью электрического автомобиля.
Bentley выпустит свой первый электромобиль не ранее 2025 года
02.01.2020 16:58
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Как рассказали представители компании, они не считают правильным электрифицировать существующие автомобили, поэтому и не хотят выпускать гибридные автомобили.
При этом стоит отметить, что еще три года назад компания показала прототип электрокара, но тогда его показали с целью демонстрации возможностей.
Первый полностью электрический автомобиль планируется выпустить не ранее 2025 года.
Как заявили в руководстве компании, они хотят создать собственную платформу и использовать свои технологии, которые касаются электрокаров, а не пользоваться наработками материнской Volkswagen.
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