Bentley выпустит свой первый электромобиль не ранее 2025 года

В компании Bentley не торопятся с выпуском полностью электрического автомобиля.

Как рассказали представители компании, они не считают правильным электрифицировать существующие автомобили, поэтому и не хотят выпускать гибридные автомобили.

При этом стоит отметить, что еще три года назад компания показала прототип электрокара, но тогда его показали с целью демонстрации возможностей.

Первый полностью электрический автомобиль планируется выпустить не ранее 2025 года.

Как заявили в руководстве компании, они хотят создать собственную платформу и использовать свои технологии, которые касаются электрокаров, а не пользоваться наработками материнской Volkswagen.