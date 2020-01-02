BMW привезет в Россию в 2020 году несколько новинок

Представители немецкой компании рассказали о новинках, которые приедут на российский рынок в этом году.

Как стало известно, BMW привезет в Россию в 2020 году четыре новинки, первой из которых станет седан BMW 2 серии Gran Coupe.

Этот автомобиль станет доступен для покупки в марте и будет предложен в двух версиях со 140 и 306-сильной установкой по цене от 2 280 000 и 4 490 000 рублей.

Все комплектации автомобиля получат 8-ступенчатый автомат. В середине весны до российского рынка доберутся BMW M8 Gran Coupe и BMW M8 Competition Gran Coupe с установленным 4,4-литровым 600-сильным двигателем, пару которому составляет 8-скоростной автомат и система полного привода. Минимальная цена седана составит 10,4 млн рублей.

Новые BMW X5 M и BMW X6 M поступят к дилерам в мае 2020 года по цене от 8,99 и 9,39 млн рублей соответственно.

Позже компания объявит о старте продаже трекового купе M2 CS с 450-сильным двигателем и роботизированной КП. В дальнейшем предложат и вариант с «механикой». Еще в продажу поступит и MINI John Cooper Works GP с 306-сильным мотором.