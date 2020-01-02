Электрический кроссовер Mazda MX-30 выйдет на рынок летом

Новый электрический кроссовер от компании Mazda дебютировал середине осени 2019 года.

Mazda MX-30 стал первым электрокаром бренда, который к тому же оснащен не самой емкой батареей, обеспечивающей 200 км на одной подзарядке.

Представитель компании Mazda рассказал, когда электрокар выйдет на европейский рынок.

Согласно официальной информации, электрический кроссовер Mazda MX-30 поступит в продажу в Европе летом. Ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации.

Предварительная стоимость новинки составит 35 тысяч евро. На российский рынок электрокар поставлять не планируют.

Напомним, что новинка оснащена электрическим двигателем мощностью 145 лошадиных сил.

Батарея установлена ёмкостью 35,5 киловатт-час, а габариты кроссовера составили: 4 395/1 795/1570 мм, колесная база – 2 655 мм.