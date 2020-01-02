Стало известно, какие версии Ford Mustang Mach-E выбирают клиенты



Как отметили в компании, первая партия электрического кроссовера уже забронирована полностью. Чаще всего клиенты выбирали модель в сером цвете и с полноприводной системой.

При этом, кроссовер в голубом и красном цвете кузова оказался менее востребованным, как и спортивная версия GT.

38% клиентов выбрали Ford Mustang Mach-E в цвете Carbonized Grey, а еще 35% пожелали машину в цвете Grabber Blue Metallic.

27% клиентов остановили свой выбор на цвете Rapid Red. Более 80% клиентов компании выбирали машину в версиях с увеличенным запасом хода, из которых 55% выбрали полноприводные модификации и только 30% пришлось на вариант GT.

Напомним, что кроссовер был представлен в ноябре прошлого года. Более подробно о новинке портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.