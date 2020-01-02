В американской компании рассказали о предпочтениях клиентов, выбирающих новый кроссовер Mustang Mach-E.
Стало известно, какие версии Ford Mustang Mach-E выбирают клиенты
02.01.2020 17:12
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Как отметили в компании, первая партия электрического кроссовера уже забронирована полностью. Чаще всего клиенты выбирали модель в сером цвете и с полноприводной системой.
При этом, кроссовер в голубом и красном цвете кузова оказался менее востребованным, как и спортивная версия GT.
38% клиентов выбрали Ford Mustang Mach-E в цвете Carbonized Grey, а еще 35% пожелали машину в цвете Grabber Blue Metallic.
27% клиентов остановили свой выбор на цвете Rapid Red. Более 80% клиентов компании выбирали машину в версиях с увеличенным запасом хода, из которых 55% выбрали полноприводные модификации и только 30% пришлось на вариант GT.
Напомним, что кроссовер был представлен в ноябре прошлого года. Более подробно о новинке портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.
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