Названы самые доходные автомобили В-сегмента в России

Самую большую доходность в B-сегменте в ноябре принес Kia Rio. За месяц было продано 7 457 ед. Rio и корейской компании в РФ он принес 6,8 млрд рублей.

В целом в ноябре дилерские центры от продаж машин B-сегмента получили 20,3 млрд рублей, а больше всего дохода принесла недорогая массовая модель Kia Rio.

Второе место у соплатформеника Hyundai Solaris, который за месяц разошелся тиражом 4 314 ед. и принес компании 3,8 млрд рублей.

Также большой доход получила компания Volkswagen от модели Polo. Дилеры немецкой марки в России продали 4238 ед. Polo на сумму 3,5 млрд рублей.

Последние два места в «пятерке» самых доходных автомобилей занимают Skoda Rapid и Renault Sandero, у которых объёмы реализации составили 3203 и 2494 ед., а в денежном выражении это 2,8 млрд и 1,6 млрд рублей соответственно.

Как пишет «Автостат Инфо», в общей сложности в ноябре было продано 24 047 авто B-сегмента, а это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В годовом выражении продажи популярного сегмента упали на 12% и составили 261 120 ед.