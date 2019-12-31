Рестайлинговый Chrysler Pacifica получит систему полного привода eAWD

В Сети раскрыли некоторые данные про обновленный минивэн Chrysler Pacifica. Информация об американской машине оказалась в распоряжении сайта Mopar Insiders.

По их данным, в 2021 году в рестайлинговом Pacifica появится система полного привода eAWD, которую позаимствуют у Jeep Renegade PHEV.

Также известно, что Pacifica получит светодиодную оптику и новую радиаторную решетку. Про изменения в моторной гамме минивэна пока ничего не известно.

Компания уже выпустила 20 рестайлинговых машин и все они будут направлены на тестирование. Сейчас Chrysler Pacifica в США предлагается с 3,6-литровым агрегатом мощностью 287 л.с. и автоматической трансмиссией.

Также минивэн доступен с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 3,6-литровый ДВС.