В Сети показали, как происходит сборка высокопроизводительного W12 объёмом шесть литров.
Процесс сборки двигателя Bentley W12 показали на видео
31.12.2019 16:35
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Такой мотор устанавливают на машины марки Bentley, Volkswagen и Audi. Весь процесс сборки в ролике происходит без объяснений, при этом можно увидеть, как рабочие собирают ДВС и какое оборудование для этого используется.
Ролик начинают с установки на станок блока цилиндров, а заканчивают тестом агрегата с присоединённой к нему коробкой передач.
В целом процесс сборки двигателя W12 завораживает, при этом видео стоит посмотреть, чтобы понимать, насколько сложными являются современные моторы.
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