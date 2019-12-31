Процесс сборки двигателя Bentley W12 показали на видео

В Сети показали, как происходит сборка высокопроизводительного W12 объёмом шесть литров.

Такой мотор устанавливают на машины марки Bentley, Volkswagen и Audi. Весь процесс сборки в ролике происходит без объяснений, при этом можно увидеть, как рабочие собирают ДВС и какое оборудование для этого используется.

Ролик начинают с установки на станок блока цилиндров, а заканчивают тестом агрегата с присоединённой к нему коробкой передач.

В целом процесс сборки двигателя W12 завораживает, при этом видео стоит посмотреть, чтобы понимать, насколько сложными являются современные моторы.

