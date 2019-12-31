Электрокроссовер Mercedes EQA показался на официальных изображениях

Новый электрический кроссовер от немецкой компании должен выйти на рынок к концу 2020 года.

Ранее тестовый прототип автомобиля уже замечали во время тестовых испытаний, однако теперь в распоряжении зарубежного портала оказались первые официальные изображения новинки с названием Mercedes EQA.

Этот электрокроссовер, как сообщается, сейчас тестируют на дорогах Скандинавии в условиях низких температур.

Создана новинка на платформе GLA и выполнена в фирменной стилистике бренда. Характеристики силовой установки неизвестны, но запас хода составит 480 км в максимальных версиях.