Новый электрический кроссовер от немецкой компании должен выйти на рынок к концу 2020 года.
Электрокроссовер Mercedes EQA показался на официальных изображениях
31.12.2019 13:23
9 0
Ранее тестовый прототип автомобиля уже замечали во время тестовых испытаний, однако теперь в распоряжении зарубежного портала оказались первые официальные изображения новинки с названием Mercedes EQA.
Этот электрокроссовер, как сообщается, сейчас тестируют на дорогах Скандинавии в условиях низких температур.
Создана новинка на платформе GLA и выполнена в фирменной стилистике бренда. Характеристики силовой установки неизвестны, но запас хода составит 480 км в максимальных версиях.
Комментарииcomments powered by HyperComments