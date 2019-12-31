В модельном ряду японской компании скоро появится новый кроссовер с названием 4Active.
Toyota зарегистрировала название для нового кроссовера
31.12.2019 13:15
11 0
Именно такой торговый знак автопроизводитель зарегистрировал в бюро по патентам и товарным знакам в США.
Подробностей о новинке не раскрывают, но можно предположить, что такое название получит полноприводный кроссовер.
В модельном ряду компании есть автомобиль с родственным названием 4Runner, вероятно новая модель будет более лёгкой и компактной в отличие от последнего, но предназначен для активного образа жизни.
Можно также предположить, что в данном случае речь идет о серийной версии прототипа FT-4X.
Комментарииcomments powered by HyperComments