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Toyota зарегистрировала название для нового кроссовера

Новости
31.12.2019 13:15
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В модельном ряду японской компании скоро появится новый кроссовер с названием 4Active.

Именно такой торговый знак автопроизводитель зарегистрировал в бюро по патентам и товарным знакам в США.

Подробностей о новинке не раскрывают, но можно предположить, что такое название получит полноприводный кроссовер.

В модельном ряду компании есть автомобиль с родственным названием 4Runner, вероятно новая модель будет более лёгкой и компактной в отличие от последнего, но предназначен для активного образа жизни.

Можно также предположить, что в данном случае речь идет о серийной версии прототипа FT-4X.

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