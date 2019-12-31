Представили Land Rover Defender в варианте Blackcomb

Специалисты ателье East Coast Defender доработали рамный внедорожник Land Rover Defender 90. Эта трехдверная модификация получила ДВС от Corvette и ряд внешних доработок.

В «квадратный» британский внедорожник установили 565-сильный агрегат от спорткара, который дополнили шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Land Rover Defender 90 от East Coast Defender получил название Blackcomb. Помимо мощной силовой установки внедорожник украсили глянцевыми обвесами, заменили ему бамперы и установили лебёдку.

Помимо этого, машину дополнили внешним каркасом над лобовым стеклом.

Blackcomb также оснащен 18-дюймовыми колесными дисками с внедорожниыми покрышками BF Goodrich.

В салоне внедорожника тоже внесли большое количество изменений. Например, штатные кресла заменили на кожаные с усиленной боковой поддержкой, установили спортивный руль Momo и мультимедийную систему с премиальной акустической системой.