В России аналитики рассказали о самых востребованных автомобилях в Подмосковье.

Основной стали данные по продажам машин за ноябрь. В отчетный период жители Подмосковья приобрели 11 872 новых автомобиля, а это на 5,7% меньше, пишет «АвтостатИнфо».

Из общего числа реализованных авто 10 895 ед. пришлось на иномарки, продажи которых просели на 4,7%. При этом отечественные машины показали отрицательную динамику на 15,7% до 977 реализованных экземпляров.

Skoda Rapid стал самым продаваемым автомобилем Подмосковья с результатом 738 экземпляров.

На втором месте по продажам расположился Kia Rio – 674 ед., а в тройке оказался Nissan Qashqai — 611 штук.

В десятке лидеров еще числятся: Hyundai Creta — 599 ед., Skoda Octavia — 536 ед., Volkswagen Polo — 465 ед., Hyundai Solaris — 375 ед., Volkswagen Tiguan — 346 ед., Skoda Kodiaq — 262 ед. и Lada Vesta — 244 ед.