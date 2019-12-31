Составлен рейтинг самых экономичных кроссоверов на рынке РФ

При составлении рейтинга эксперты учитывали модели с моторами мощностью 140-150 л.с., автоматической КП, полным приводом и показателем расхода топлива в смешанном цикле.

Так, на последней строчке оказался кроссовер Mitsubishi ASX с расходом топлива 8,1 литра в версии Intense, которая предлагается за 1,53 млн рублей.

Следующим в рейтинге самых экономичных кроссоверов на рынке РФ по версии njcar.ru располагается Hyundai Creta, у которого заявленный расход топлива составляет литров в версии с двухлитровым двигателем, предлагаемой по цене 1,34 млн рублей.

Mitsubishi Outlander находится на пятой строчке с показателем 7.6 литра в комплектации Invite за 1,72 млн рублей. На четвертом месте оказались сразу два кроссовера и это Toyota RAV4 и Nissan X-Trail, оснащенные 2.0-литровыми моторами.

Их предлагают на рынке за 1.7 и 1.8 млн рублей соответственно, а расход топлива у них 7,5 литра. Следующим в ТОПе оказался Mazda СХ-5 со 150-сильным двигателем, потребляющим 7,0 литров на 100 км пути в смешанном цикле.

Стоимость такого кроссовера в комплектации Active составляет 1,93 млн рублей. Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan стали лидерами рейтинге с показателем расхода топлива 6,9 и 6,8 литра.

Такой расход будет в моделях с 1,4-литровыми двигателями. Первый предлагают за 1,67 млн рублей в версии Active, а второй имеет такой расход топлива в версии Winter Edition за 1,7 млн рублей.