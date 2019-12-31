Suzuki расширила дилерскую сеть в России в 2019 году

Компания продолжает развиваться на российском авторынке, представляя новые и обновлённые автомобили, а также расширяя дилерскую сеть.

В этом году, как сообщили в пресс-службе компании, было открыто четыре новых автосалона, два из которых появились в Санкт-Петербурге, один в Казани и один в Волгограде.

Теперь дилерская сеть Suzuki представлена 54 автосалонами.

Стоит отметить, что в этом году компания в России смогла нарастить продажи несмотря на падение авторынка в целом.

Объёмы продаж автомобили Suzuki составили 7,6 тыс. единиц, а это на 25% больше.