Компания BMW продемонстрировала пикап на базе BMW X7

О возможном появлении пикапа на базе флагманского кроссовера BMW X7 было известно ранее.

При этом презентацию в компании не анонсировали. Однако недавно в Германии бренд провел презентацию концепта пикапа, который сейчас находится в музее BMW Welt в Мюнхене.

Прототип в отличие от кроссовера имеет большие габариты. В частности его длина оказалась на 100 мм больше.

При открытом борте длина погрузочной площадки составляет 2 000 мм, а при закрытом – 1 400 мм. Крышку грузовой платформы, а также верхнюю часть кабины выполнили из композитных материалов.

В движение пикап приводится трехлитровым бензиновым двигателем с турбиной мощностью 340 л.с. Заявленный расход топлива составляет 9 литров на 100 км пути.

Как рассказали в компании, серийным данный прототип не будет и останется существовать только как экспонат в музее.