О возможном появлении пикапа на базе флагманского кроссовера BMW X7 было известно ранее.
Компания BMW продемонстрировала пикап на базе BMW X7
31.12.2019 12:22
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При этом презентацию в компании не анонсировали. Однако недавно в Германии бренд провел презентацию концепта пикапа, который сейчас находится в музее BMW Welt в Мюнхене.
Прототип в отличие от кроссовера имеет большие габариты. В частности его длина оказалась на 100 мм больше.
При открытом борте длина погрузочной площадки составляет 2 000 мм, а при закрытом – 1 400 мм. Крышку грузовой платформы, а также верхнюю часть кабины выполнили из композитных материалов.
В движение пикап приводится трехлитровым бензиновым двигателем с турбиной мощностью 340 л.с. Заявленный расход топлива составляет 9 литров на 100 км пути.
Как рассказали в компании, серийным данный прототип не будет и останется существовать только как экспонат в музее.
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