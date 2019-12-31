Самый большой внедорожник от Volkswagen замечен во время тестов

Volkswagen приступила к тестам нового большого кроссовера на базе Teramont. Прототип уже заметили в Китае на дорогах общего назначения, и даже успели заглянуть в его салон.

Новый кроссовер будет самым большим в модельном ряду компании, и о его разработке было сказано еще во время презентации концепта Volkswagen SMV, который показали в апреле на автосалоне в Шанхае.

Тестовый образец отличается от концепта оптикой и бамперами, а другие детали экстерьера из-за пленки рассмотреть невозможно.

Интерьер в машине выполнен в стиле современных моделей Volkswagen. В нем будет три экрана, где один для мультимедийной системы, второй для управления климатом и различными системами, а третий дисплей является приборной панелью.

Известно, что длина прототипа 5,1 метра, а под его капотом установлен 2,5-литровый V6 мощностью 299 л.с. Ожидается, что модель поступит в продажу еще с 2,0-литровым турбомотором мощностью 186 или 220 л.с.

Трансмиссия для немецкого «паркетника» будет роботизированная. Презентация серийного большого кроссовера состоится в первом полугодии 2020 года.