Daihatsu анонсировал дебют «первого в мире легкого кроссовера»

Презентация новинок от Daihatsu состоится на автосалоне в Токио в начале следующего года.



Как рассказали в компании, там будет проходить дебют нескольких новинок и спецверсий.

Одной из самых ярких моделей станет прототип Daihatsu Taft, причем отмечается, что данная новинка готова к дебюту.

Этот автомобиль в компании охарактеризовали как «первый в мире легкий кроссовер». По предварительным данным, товарная версия этого концепта выйдет на рынок ближе ко второй половине 2020 года.

Длина модели составит 3 395 мм, а ширина и высота составит 1 475 и 1 630 мм. В моторной гамме будет бензиновый двигатель, а система привода будет только на переднюю ось.

Еще в Токио будет представлено девять автомобилей, представляющих собой специальные версии, в том числе и несколько моделей с приставкой к названию Marvel Spider-Man.