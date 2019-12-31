Презентация новинок от Daihatsu состоится на автосалоне в Токио в начале следующего года.
Daihatsu анонсировал дебют «первого в мире легкого кроссовера»
31.12.2019 11:57
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Как рассказали в компании, там будет проходить дебют нескольких новинок и спецверсий.
Одной из самых ярких моделей станет прототип Daihatsu Taft, причем отмечается, что данная новинка готова к дебюту.
Этот автомобиль в компании охарактеризовали как «первый в мире легкий кроссовер». По предварительным данным, товарная версия этого концепта выйдет на рынок ближе ко второй половине 2020 года.
Длина модели составит 3 395 мм, а ширина и высота составит 1 475 и 1 630 мм. В моторной гамме будет бензиновый двигатель, а система привода будет только на переднюю ось.
Еще в Токио будет представлено девять автомобилей, представляющих собой специальные версии, в том числе и несколько моделей с приставкой к названию Marvel Spider-Man.
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