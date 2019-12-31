Найден пропавший в пути электромобиль Monarch Concept S

Впервые об электрокарах Monarch заявили в августе 2019 года. Monarch это новая российская автомобильная марка родом из Новосибирска.

В планах Monarch выпускать электрические машины в ценовом сегменте 1,8 млн до 5 млн рублей, причем все они будут базироваться на новой платформе, которую разработают с нуля.

Первый будущий электрокар Monarch Concept S был продемонстрирован исключительно на рендерах.

24 декабря его должны были показать в Москве, но этого так и не произошло. Как выяснилось, машину отправили в столицу вовремя, но из-за проблем логистики авто вовремя так и не добралось до пункта назначения.

Теперь сообщается что Monarch Concept S находится в российской столице на Ленинградском шоссе, дом 47.

Одновременно с этим заявлением появились снимки авто, но машина выглядит не так как ее обещали показать журналистам.

В ней нет оптики, креплений, а кузов машины сварен некачественно, к тому же он плохо прогрунтован. Салон тоже не готов, но в него успели установить четыре кожаных кресла.

Но на этом проблемы «заготовки» не закончились, так как у нее каркас сделан из профильных труб, которые даже не стали грунтовать. Шасси и силовой агрегат для электрокара Monarch решили позаимствовать у Nissan Leaf.

