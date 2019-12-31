Chery сертифицировал новый кроссовер Tiggo 8 в России

Он уже доступен в открытой базе Росстандарта и теперь достоверно известно с какими моторами и в каких версиях модель появится в России во втором квартале 2002 года.

В целом Chery на 2020 год для российского рынка готовит несколько новинок. Главная из них это Chery Tiggo 8.

Этот кроссовер в дилерских центрах будет предлагаться в пяти и семиместном варианте, но мотор для кроссовера будет один.

Им станет двухлитровая турбочетверка мощностью 170 л.с. Трансмиссия будет только вариатор, а привод будет только передний.



В основе Tiggo 8 лежит удлиненная платформа T1X, на которой также созданы «паркетники» Tiggo 5X и Tiggo 7.

Размеры китайского кроссовера: длина – 4 700 мм, ширина – 1 860 мм, высота – 1 705 мм, а колесная база – 2 710 мм. Объём багажника 892 литра при сложенном третьем ряде сидений.

В ОТТС указано, что для кроссовера предусмотрено оборудование: ЭРА-ГЛОНАСС, обогрев сидений, климат-контроль, электростеклоподъемники, фронтальные подушки безопасности, ESC, датчик давления в шинах, люк, панорамная крыша, обогрев руля.

Можно будет еще заказать боковые подушки безопасности, камеру заднего вида и привод пятой двери.