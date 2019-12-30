В автопарке России насчитали более 13 млн машин Lada

Специалисты «АвтостатИнфо» посчитали, сколько автомобилей Лада числится в российском автопарке по состоянию на июль 2019 года.

Оказалось, что в автопарке России насчитали 13,47 млн машин Lada, из которых 627 600 единиц возрастом 11 лет, а 554 000 шт. это 8-летние машины.

Самым распространенным автомобилем бренда остаётся Lada 2107, которых насчитали 1,68 млн штук. Lada 2109 имеет автопарк 1,44 млн, а Lada 2106 – 1,34 млн.

Четвертым и пятым самым распространенным автомобилем Lada оказался Lada 2121 и Lada 2110. Их в автопарке числится 973 500 и 844 100 экземпляров.