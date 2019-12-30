Компания Ford в начале следующего года должна презентовать возрожденный автомобиль Ford Bronco, о чем сообщалось уже не раз.
В Сети представили футуристичный Ford Thunderbird 2020
31.12.2019 00:02
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Также в руководстве компании рассматривают возможность возродить еще один автомобиль, но какой именно пока неизвестно.
Между тем, дизайнер предположил, что это мог быть, например, Ford Thunderbird.
При этом такая модель в 2020 году могла бы выйти в футуристичном дизайне, а в целом такую машину вероятно выпустили ограниченным тиражом.
В самой компании о вероятном возрождении Ford Thunderbird не заявляли, а Ford Thunderbird 2020 может так и останется существовать только на рендерах.
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