В Сети представили футуристичный Ford Thunderbird 2020

Компания Ford в начале следующего года должна презентовать возрожденный автомобиль Ford Bronco , о чем сообщалось уже не раз.

Также в руководстве компании рассматривают возможность возродить еще один автомобиль, но какой именно пока неизвестно.

Между тем, дизайнер предположил, что это мог быть, например, Ford Thunderbird.

При этом такая модель в 2020 году могла бы выйти в футуристичном дизайне, а в целом такую машину вероятно выпустили ограниченным тиражом.

В самой компании о вероятном возрождении Ford Thunderbird не заявляли, а Ford Thunderbird 2020 может так и останется существовать только на рендерах.