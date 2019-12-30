Компания Suzuki обновила кроссовер Suzuki Ignis

Suzuki готовит рестайлинговую версию городского кроссовера Ignis. Первые изображение будущей модели показали с Instagram и судя по снимкам модель уже готова к презентации.

В Ignis применили дизайнерские элементы от Jimny. В частности, была измена радиаторная решетка, в которой теперь крупные квадратные прорези.

Также для кроссовера разработали новые бампера. Стоит отметить, что Suzuki рассматривает возможность поставок Ignis и на российский рынок.



Suzuki Ignis в Европе предлагается с 2016 года. Модель доступна с 1,2-литровым мотором мощностью 90 л.с., а коробку передач предлагают механическую или роботизированную.

В Европе кроссовер доступен с системой полного привода. Также на европейском рынке Ignis предлагают с гибридной силовой установкой SHVS.

В ее составе помимо ДВС есть стартер-генератор и блок литий-ионных аккумуляторов. В РФ сейчас модельный ряд Suzuki состоит из Vitara, Jimny и SX4.