В сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Немецкая компания уже вывела на тестирование новую генерацию своего флагмана Mercedes-Benz S-Class.

Фотошпионам уже удавалось сфотографировать тестовый прототип, а инсайдеры между тем раскрывают некоторые подробности.

Новую генерацию седана Mercedes-Benz S-Class решили показать на рендерных изображениях дизайнеры портала «Колеса.ру».

Ожидается, что в целом представительский автомобиль будет похож на предшественника, но при этом получит более крупную решетку радиатора, измененные фары, а также бамперы.

В салоне также должны произойти изменения, а в списке оборудования обязательно будут системы, связанные с автопилотированием.

В моторной гамме, как ожидается, помимо стандартных ДВС, появятся и гибридные силовые установки. Презентация седана состоится уже в 2020 году.