Немецкая компания уже вывела на тестирование новую генерацию своего флагмана Mercedes-Benz S-Class.
В сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
30.12.2019 23:54
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Фотошпионам уже удавалось сфотографировать тестовый прототип, а инсайдеры между тем раскрывают некоторые подробности.
Новую генерацию седана Mercedes-Benz S-Class решили показать на рендерных изображениях дизайнеры портала «Колеса.ру».
Ожидается, что в целом представительский автомобиль будет похож на предшественника, но при этом получит более крупную решетку радиатора, измененные фары, а также бамперы.
В салоне также должны произойти изменения, а в списке оборудования обязательно будут системы, связанные с автопилотированием.
В моторной гамме, как ожидается, помимо стандартных ДВС, появятся и гибридные силовые установки. Презентация седана состоится уже в 2020 году.
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