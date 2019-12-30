Российские аналитики провели новое исследование, по результатам которого стало известно, что доля корейских автобрендов в России растет.

В этом году доля продаж новых автомобилей корейских марок составила уже 25%, против 14% десять лет назад. То есть доля корейских автобрендов в РФ выросла почти вдвое за 10 лет.

Как отмечают в агентстве «Автостат», в 2019 году было представлено на рынке четыре бренда, среди которых Hyundai, KIA, SsangYong и Daewoo.

При этом по состоянию на 2019 год в нашей стране оказалось представлено только три компании и это Hyundai и KIA, а также премиальный Genesis.

KIA между тем возглавляет рейтинг самых востребованных иномарок уже не первый год.