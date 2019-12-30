Peugeot выпустит «заряженный» 508 Sport Engineered

В следующем году в продаже появятся мощные версии модели Peugeot 508 с приставкой к названию Sport Engineered.

Анонс «заряженного» семейства сделал глава французской фирмы Жан-Филипп Импарато. О новых машинах марки он рассказал изданию Automotive News Europe.

По словам Импарато, в новом году начнут предлагать лифтбек и универсал Peugeot 508 Sport Engineered.

В этих машинах будет устанавливаться 360-сильная гибридная силовая установка. По заявлению представителя компании, выброс вредных веществ в машине не превысит 50 грамм на километр. Производство высопроизводительных моделей начнется в марте.

Напомним, что ранее был представлен концепт Peugeot 508 Sport Engineered, в котором установили 1,6-литровый турбомотор PureTech и два электрических двигателя.

Суммарная мощность силовой установки в концепте составляла 406 л.с. Концептуальная модель на электрической тяге могла проехать до 50 км.

Что касается продажи серийной версии Peugeot 508 Sport Engineered, то ее можно будет купить уже в октябре.

«Заряженные» модели получат собственное обозначение и будут выше, чем версий GTi.