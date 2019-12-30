Компания рассказала о продажах автомобилей в кредит за 2019 год.
Доля кредитных машин в продажах Hyundai достигла 55%
30.12.2019 23:36
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По данным пресс-службы компании, в 2019 году был зафиксирован рост кредитных авто.
Если в прошлом году доля кредитных автомобилей составляла 50%, то по итогам 2019 года показатель составил уже 55%.
Самой популярной кредитной программой оказалась «Старт», с использованием которой было продано 26 тысяч автомобилей.
Также в компании напомнили, что в декабре они запустили новый продукт – «Авторассрочка» по карте «Халва», позволяющий приобрести машину в рассрочку на год без переплат и первоначального взноса.
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