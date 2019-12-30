Доля кредитных машин в продажах Hyundai достигла 55%

Компания рассказала о продажах автомобилей в кредит за 2019 год.

По данным пресс-службы компании, в 2019 году был зафиксирован рост кредитных авто.

Если в прошлом году доля кредитных автомобилей составляла 50%, то по итогам 2019 года показатель составил уже 55%.

Самой популярной кредитной программой оказалась «Старт», с использованием которой было продано 26 тысяч автомобилей.

Также в компании напомнили, что в декабре они запустили новый продукт – «Авторассрочка» по карте «Халва», позволяющий приобрести машину в рассрочку на год без переплат и первоначального взноса.