В то время как российский рынок показывает падение, авторынок Казахстана наоборот демонстрирует положительную динамику.

Согласно опубликованной статистике, продажи на авторынке Казахстана выросли на 29% по итогам ноября и составили 6,7 тыс. проданных машин.

Положительная динамика наблюдается и за период с начала года, когда автопроизводители на рынке продали 61 тыс. автомобилей, а это на 25% больше.

Лидером на рынке в ноябре стал Hyundai. Его продажи составили 1 610 ед., что на 56% больше. Второй результат показала компания Toyota – 1 240 ед. (+17%).

На третьей позиции оказались российские автомобили LADA (1210 шт.; 0%). Ravon и KIA оказались в первой пятерке по объёму продаж с показателями 660 и 380 проданных авто.

Среди моделей лидерами на авторынке Казахстана являются Toyota Camry, Hyundai Tucson и Accent/Solaris, а также Ravon Nexia R3 и LADA Vesta.