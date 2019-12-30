Suzuki скоро запустит продажи нового кроссовера Suzuki XL7

Suzuki в первом квартале 2020 года начнет «живые» продажи нового компактного кроссовера Suzuki XL7.

Эта семиместная модель длиной 4 445 мм будет предлагаться в Индонезии, а позже кроссовер могут начать поставлять на другие рынки.

Suzuki XL7 является перелицованной версией кроссовера Suzuki Ertiga, но в новой модели изменили капот, радиаторную решетку и бампера.

Также при создании Suzuki XL7 использовали оригинальную оптику. Новинка получила накладки на колесные арки и пластиковый некрашеный обвес.

Для кроссовера XL7 будут предлагать круиз-контроль, климат-контроль, систему бесключевого доступа и запуск ДВС с кнопки, а также мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном.

Также клиент сможет заказать камеру заднего вида, систему экстренного торможения и кожаный салон.

Для японской модели предусмотрели гибридную силовую установку на базе 1,5-литровго ДВС, а помогать ему будет 48-вольтовый стартер-генератор.

Трансмиссию к гибридному автомобилю можно будет заказать механическую и автоматическую. Привод предусмотрен только передний. Цены и комплектации Suzuki XL7 озвучат ближе к старту продаж.