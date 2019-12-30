Программы льготного автокредитования в РФ возобновят с 1 января

В наступающем году объём субсидий составит 5 млрд рублей.

Программы льготного автокредитования запустят снова с 1 января 2020 года, о чем рассказали в пресс-службе Минпроторга журналистам «ТАСС».

Речь идет о таких программах как «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», которые пользуются отличным спросом.

В уходящем году на данные программы было выделено 9.4 млрд рублей, а в начале лета выделили еще 6 млрд рублей.

Россияне по льготным программам приобрели в 2019 году более 100 тысяч автомобилей.