В наступающем году объём субсидий составит 5 млрд рублей.
Программы льготного автокредитования в РФ возобновят с 1 января
30.12.2019 23:22
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Программы льготного автокредитования запустят снова с 1 января 2020 года, о чем рассказали в пресс-службе Минпроторга журналистам «ТАСС».
Речь идет о таких программах как «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», которые пользуются отличным спросом.
В уходящем году на данные программы было выделено 9.4 млрд рублей, а в начале лета выделили еще 6 млрд рублей.
Россияне по льготным программам приобрели в 2019 году более 100 тысяч автомобилей.
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