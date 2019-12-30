Составлен топ-3 популярных «китайцев» в России за 2019 год

Рейтинг самых популярных китайских автомобилей составлен на основании их продаж за 11 месяцев этого года.

Возглавляет составленный топ-3 популярных «китайцев» в России за 2019 год бренд Haval, которому удалось нарастить продажи в этом году на 277% до 10 тыс. проданных единиц.

Это стало возможным благодаря выходу на российский рынок таких кроссоверов как Haval F7 и F7x.

На втором месте списка числится Geely объёмы продаж которой составили более 8 тысяч авто, что на 200% больше.

При этом только 6 618 экземпляров пришлось на модель Atlas. На третьей строчке располагается китайский бренд Chery с результатом 5 527 экземпляров, что на 11% больше.