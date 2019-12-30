Jaguar Land Rover рассказал о новинках для РФ в 2020 году

В следующем году на российском рынке появится немало, как абсолютно новых, так и обновленных автомобилей.

Некоторые компании уже официально анонсировали свои новинки, а теперь стало известно, какие новинки предложит компания Jaguar Land Rover.

Как рассказали представители российского офиса агентству «Автостат», в 2020 году они предложат две новинки.

Ближайшая появится в начале весны и ею станет Jaguar F-Type 2021 модельного года. Осенью будущего года компания представит в России новое поколение автомобиля Land Rover Defender.

Между тем ранее автопроизводитель анонсировал повышение цен на свой модельный ряд из-за утилизационного сбора. В среднем машины бренда станут дороже на 1,5-2,5%.