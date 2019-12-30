К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые авто в России.
За 2 года хэтчбек Renault Sandero подорожал на 78 000 рублей
30.12.2019 11:39
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С декабря 2017 года минимальная стоимость Renault Sandero стала больше на 78 000 рублей. Сейчас этот автомобиль продают по цене от 577 000 рублей в начальной комплектации Access.
Хэтчбек представлен в семи комплектациях, самая дорогая из которых оценена в 817 990 рублей.
Также автомобиль можно купить в кросс-версии Sandero Stepway. Она оценена от 738 990 рублей.
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