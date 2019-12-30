За 2 года хэтчбек Renault Sandero подорожал на 78 000 рублей

К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые авто в России.

С декабря 2017 года минимальная стоимость Renault Sandero стала больше на 78 000 рублей. Сейчас этот автомобиль продают по цене от 577 000 рублей в начальной комплектации Access.

Хэтчбек представлен в семи комплектациях, самая дорогая из которых оценена в 817 990 рублей.

Также автомобиль можно купить в кросс-версии Sandero Stepway. Она оценена от 738 990 рублей.